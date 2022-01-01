Андрей Стрельцов «Парма» вернула игрока из ЦСКА Кирилл Будин, проведя год в составе армейцев, возвратился в Пермь Поделиться Твитнуть

Кирилл Будин

БК «Парма»

В Пермь вернулся баскетболист Кирилл Будин. Прошлый сезон он играл в составе ЦСКА и ЦСКА-Юниор. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Баскетболист выступал за «Парму» с 14-летнего возраста. Но в прошлом году на правах аренды перешёл в ЦСКА. В Единой лиге ВТБ он провёл пять встреч за основную команду. В составе ЦСКА-Юниор в сезоне 2021/22 Кирилл отыграл 36 матчей. Игрок уже принимает участие в тренировках команды и зарекомендовал себя с хорошей стороны.

«Кирилл Будин играет на позиции разыгрывающего и хорошо видит поле. Он эффективно атакует средним и дальним броском. У него агрессивная манера игры, и его отличает хорошая скорость», — отметил главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин.

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