За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 376 новых случаев COVID-19
Один человек скончался
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 376 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 10 человек, 295 пациентов выздоровели, один человек скончался.
Общее число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 378 001, умерших от болезни — 8855.
Коллективный иммунитет в Прикамье снизился до 6,1%.
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