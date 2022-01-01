За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 376 новых случаев COVID-19 Один человек скончался Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 376 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 10 человек, 295 пациентов выздоровели, один человек скончался.

Общее число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 378 001, умерших от болезни — 8855.

Коллективный иммунитет в Прикамье снизился до 6,1%.





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