Елена Синица На автодороге Нытва—Кудымкар столкнулись пять машин В числе пострадавших новорождённый Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае случилось ДТП с участием пяти машин. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД в своём телеграм-канале.

Поясняется, что 12 августа из Нытвы в сторону Кудымкара ехал грузовой автомобиль ИСУЗУ АФ. На 97-м километре трассы водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении LADA Priora. Та в свою очередь столкнулась ещё с тремя едущими впереди машинами LADA Granta, «ГАЗ-28181» и Toyota Camry.





В результате травмы различной степени тяжести получили пассажиры LADA Priora: 25-летняя женщина, 22-летний мужчина и новорождённый ребёнок. Все они госпитализированы в медучреждение.

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