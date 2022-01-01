Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми начались съёмки фильма о балерине Фильм «Фрау» снимает пермячка Любовь Мульменко Поделиться Твитнуть

Любовь Мульменко

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О том, что прошёл кастинг и начались съёмки фильма «Фрау», сообщает сразу несколько СМИ.

«Фрау» (12+) — история любви и расставания. Главные роли в картине сыграют Лиза Янковская и поэт, лидер группы OQJAV, выпускник Пермского университета, бывший солист хора «Млада» Вадик Королёв. Их герои — балерина Пермского театра оперы и балета Кристина и продавец в магазине «Охотник и рыболов» Иван.

«История отношений Вани и Кристины могла бы развернуться где угодно на свете. Ситуации, когда люди начинают жить вместе по морально-психологическому расчёту, или когда один человек пытается переделать другого, распространены и за пределами Урала. В каком-то смысле я снимаю антирекламу пигмалионства: не надо редактировать любимых людей, они нам не принадлежат», — цитирует режиссёра Любовь Мульменко телеграм-канал «Пермь 300. Готовимся вместе!».

Пермская журналистка, драматург и сценарист Любовь Мульменко известна своей работой в картине «Купе номер 6» (16+), завоевавшей Гран-при жюри Каннского фестиваля. В режиссуре дебютировала фильмом «Дунай» (18+), получившим российскую премию «Белый слон».

По случаю присутствия в родной Перми Вадик Королёв и OQJAV выступят с концертом (16+) 27 августа в Частной филармонии «Триумф».

Как сообщал «Новый компаньон», фильм «Фрау» снимается с участием Пермской кинокомиссии.

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