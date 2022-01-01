Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае идёт работа над четырьмя художественными фильмами Автор одного из них – пермячка Люба Мульменко Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В мае в Перми проходят скаутинги для трёх российских художественных фильмов. Об этом «Новому компаньону» рассказала директор АНО «Центр развития кинопроизводства» Алёна Семерикова-Волкова.

Уже завершился подбор актёров и локаций для съёмок второй серии приключений Ивана Семёнова в наши дни (6+), начинается аналогичная работа для фильма «Она танцует» (12+). Эта картина, которую будет снимать режиссёр Оксана Дегтярёва, рассказывает об артистке балета; именно поэтому для съёмок была выбрана Пермь.

Сразу после Оксаны Дегтярёвой режиссёр и кинодраматург Люба Мульменко, уроженка Перми, начнёт скаутинг для фильма «Фрау» (12+). Предполагается, что фильм будет полностью снят в Пермском крае.

Фильм «По щучьему велению» (0+) известного режиссёра Александра Войтинского будет сниматься в наших краях лишь частично: в качестве локаций выбраны Кунгурская ледяная пещера и Каменный город. Компания СТВ приступает к съёмкам уже в июне.

Все эти фильмы производятся с участием Пермской кинокомиссии и участвуют в программе рибейта.

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