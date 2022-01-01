Мария Сыропятова Вопрос о выделении финансирования на работу ДК им. Чехова Пермская гордума рассмотрит в августе Все коллективы, которые там занимались, останутся. Планируется, что появятся новые Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми завершает сделку по покупке ДК им.Чехова в мкр Гайва Об этом сообщили «Новому компаньону» в мэрии Перми.

«На августовской думе планируется рассмотреть вопрос о выделении финансирования на дальнейшую работу учреждения. Все коллективы, которые там занимались, останутся. Планируется, что появятся и новые. Также начнет функционировать зрительный зал», — прокомментировали ситуацию в мэрии Перми.

Напомним, решение о выкупе ДК им.Чехова (ул.Репина, 20) было принято в июне. Стоимость выкупа составит 80,35 млн руб.

ДК был построен в 1957 году для работников кабельного завода. Затем он переходил от одной коммерческой организации к другой и в итоге оказался в собственности ООО «Недвижимость+». В апреле 2022 года стало известно о планах выкупить объект в муниципальную собственность.

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