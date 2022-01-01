Из-за засухи упал приток воды в Камское водохранилище Поделиться Твитнуть

Иван Лобанов

Специалисты ГИС-центра Пермского университета зафиксировали снижение поступления воды в Камское водохранилище, об этом сообщает ВЕТТА. Причина — продолжительный период дефицита осадков.

Приток воды в Камское водохранилище уже упал ниже 700 куб м/с и продолжает снижаться, отметили специалисты. Учитывая отсутствие осадков в обозримой перспективе, вероятно снижение притока до 600 куб м/с.

Как сообщили в ПГНИУ, сейчас динамика притока в водохранилище напоминает засушливые 2005 и 2013 годы, когда в июле и августе в северной части Прикамья также был сильный дефицит дождей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.