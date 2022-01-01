Елена Синица Краевой минздрав призвал жителей ревакцинироваться от коронавируса В ведомстве считают, что возможна новая волна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое министерство здравоохранения предупредило о том, что может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. В ведомстве призвали пройти ревакцинацию, говорится на его сайте.

Наблюдаемый подъём заболеваемости обусловлен мутациями вируса, говорит завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм. Сейчас выявляются разновидности штамма «омикрон», которые заразнее его на 25-30%, также изучаются штаммы «ниндзя» и «кентавр».





Отмечается, что эффективность существующих вакцин против новых штаммов пока мало изучена. Она будет снижена, однако иммунитет после прививки почти всегда крепче того, что возникает после болезни, подчёркивают в ведомстве. Более того, вакцинированные переносят заболевание легче, а риск летального исхода минимальный.





По словам главного санитарного врача региона Виталия Костарева, вакцины в краевых учреждениях достаточно. Её должно хватить на ревакцинацию и первичную вакцинацию населения.

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