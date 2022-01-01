За неделю в Перми зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИБДД, за неделю с 8 по 14 августа в Перми зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, при этом 16 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний, и один человек погиб.

Сотрудниками автоинспекции пресечено 2,6 тыс. нарушений ПДД, в том числе были выявлены 64 водителя с признаками опьянения, 22 водителя без водительских удостоверений, зафиксированы 10 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу, 49 нарушений правил перевозки детей, 365 непредоставлений преимущества пешеходам, 365 нарушений ПДД пешеходами, 49 нарушений водителями автобусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.