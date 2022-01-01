На этой неделе в Пермском крае ожидается теплая и сухая погода К выходным температура будет постепенно повышаться Поделиться Твитнуть

Температура воздуха на этой неделе в Пермском крае ожидается в среднем на один градус выше нормы, а количество осадков составит не более 20% от климатической нормы, об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов Научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Днём 15 августа воздух прогреется до +19…+24°. В последующие дни температура поднимется на два градуса и стабилизируется до пятницы. Исключение составят восточные районы, где будет прохладнее — до +16…+21°.

В выходные дни в Пермском крае ожидается жаркая погода до +23…+28°. В отдельных районах возможны небольшие дожди.

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