Елена Синица В ночь на 14 августа в Прикамье похолодало до +3,4° Эта ночь стала самой холодной за последние 40 суток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночь на 14 августа стала самой холодной за последние 40 суток с 5 июля. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.





Так, в Перми минимальная температура воздуха составила +6,7°, а по краю минимум составил +3,4° в Кунгуре. Поясняется, что похолодание связано с ночным выхолаживанием умеренно-холодной воздушной массы в гребне антициклона.





До 17 августа этот антициклон будет формировать погоду. Затем ожидается продолжительный сухой и умеренно тёплый период, говорят синоптики. Наиболее прохладными станут ночи в понедельник и во второй половине недели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.