Андрей Стрельцов «Парма» объявила о планах подготовки к новому сезону Среди соперников по играм есть и зарубежные клубы Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Подготовка пермской баскетбольной команды к новому сезону предусматривает игры как с российскими, так и с зарубежными клубами. Об этом сообщается на официальном сайте «Пармы».

На данном этапе проходит сбор в Перми. В нём принимают участие только российские баскетболисты. В начале следующего месяца запланированы игры с соперниками по Лиге ВТБ. В Казани поединки с УНИКСом пройдут 5 и 6 сентября, а игры с «Химками» в Москве 9 и 11 сентября.





Сбор в Турции начнётся 12 сентября. Запланировано несколько товарищеских встреч с местными командами. Игра с БК «Каршияка» назначена на 13 сентября, с БК «Бахчешехир» — на 15 сентября и одним из сильнейших клубов Европы «Анадолу Эфес» — на 17 сентября.





Финалом подготовки к сезону станет участие в Кубке Приматова в Самаре. С 23 по 24 сентября «Парма» сыграет против БК «НН», БК «Автодор» и БК «Самара».





В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Парма» стартует 4 октября игрой в Минске, против местного БК «Цмоки».

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