Елена Синица
В Прикамье в ДТП пострадали шесть человек
Их госпитализировали в Карагайскую районную больницу
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В Пермском крае на трассе Р243 (Кострома — Шарья — Киров — Пермь) произошло ДТП. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.
Происшествие случилось вечером 13 августа на 990-ом километре дороги. Поясняется, что водитель LADA Vesta при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении двигавшемуся справа автомобилю Kia Rio.
В результате аварии пострадали шесть человек. Их госпитализировали в Карагайскую районную больницу.
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