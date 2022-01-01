Елена Синица В Прикамье в ДТП пострадали шесть человек Их госпитализировали в Карагайскую районную больницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на трассе Р243 (Кострома — Шарья — Киров — Пермь) произошло ДТП. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.

Происшествие случилось вечером 13 августа на 990-ом километре дороги. Поясняется, что водитель LADA Vesta при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении двигавшемуся справа автомобилю Kia Rio.





В результате аварии пострадали шесть человек. Их госпитализировали в Карагайскую районную больницу.

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