Елена Синица В Пермском крае выявлено 402 новых случая заражения коронавирусом Умер один человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 402 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки госпитализировано 18 человек. Вылечились от коронавируса 282 жителя, умер — один.





С начала пандемии в регионе зафиксировано 377 625 случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.