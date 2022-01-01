Елена Синица

В Пермском крае выявлено 402 новых случая заражения коронавирусом

Умер один человек

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коронавирус тесты

  Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 402 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки госпитализировано 18 человек. Вылечились от коронавируса 282 жителя, умер — один.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 377 625 случаев заражения коронавирусом.

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