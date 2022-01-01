Елена Синица Реконструкцией спортзала педуниверситета займётся компания из Санкт-Петербурга Подрядчик выполнит работы за 242,6 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определён подрядчик, который займётся реконструкцией спортивного зала Пермского педуниверситета (ПГГПУ). Работами займётся компания из Санкт-Петербурга — ООО «ДВК-ДОРСТРОЙ». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик выполнит работы за 242,6 млн руб. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 243,8 млн руб.





Согласно техзаданию, это будет трёхэтажное здание (один из этажей подземный), площадь здания составит 1,8 тыс. кв.м. Выполнить работы нужно в течение 516 дней с момента заключения контракта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.