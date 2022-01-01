Елена Синица
В Краснокамске начали строить 37-метровую лавку-читальню
Она будет находиться рядом с городской библиотекой
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В рамках благоустройства сквера им. Бажова в Краснокамске начали строить 37-метровую лавку-читальню. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Поясняется, что лавка будет находиться рядом с городской библиотекой. Кроме этого, в сквере установят 90 фонарей со светодиодными светильниками. В планах также обустроить детскую игровую зону с качелями, балансирами, паутинами.
Помимо этого, в дальнейшем ближе к парку Победы будет обустроен Вернисаж под открытым небом, воркаут, стритбол, также обустроят места для брейк-данса и скейт-парка.
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