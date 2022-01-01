Елена Синица В Прикамье пройдут рейды по контролю за оборотом наркотиков растительного происхождения Рейды состоятся с 15 по 24 августа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 15 по 24 августа в Пермском крае пройдёт второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Мероприятие проводится с целью выявить, пресечь и раскрыть правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Кроме этого, в рамках рейдов будет проводиться ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, сообщили в ведомстве.





Уточняется, что планируется проверить места возможного произрастания наркосодержащих растений. Также проверят адреса, по которым уже ранее фиксировались факты употребления запрещённых веществ.





Сотрудники ведомства проведут профилактические беседы с населением о необходимости уничтожения таких очагов, а также расскажут об уголовной и административной ответственности, наступающей за их культивирование

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.