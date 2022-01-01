Елена Синица В Пермском крае за сутки произошло 14 пожаров Есть погибший Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За субботу, 13 августа, в Пермском крае произошло 14 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Так, на территории Перми случилось четыре пожара. По одному пожару произошло на территориях Карагайского, Куединского, Частинского, Пермского муниципальных округов, Добрянского, Суксунского, Лысьвенского, Чердынского, Чусовского, Верещагинского городских округов.





Есть один погибший, травмированных нет, уточнили в ведомстве. В основном причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.





Для сравнения: 13 августа 2021 года произошло 12 пожаров.

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