Елена Синица
В Прикамье на трассе М-7 произошло смертельное ДТП
Также получила травмы пассажирка одного из автомобилей
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В субботу, 13 августа, в Пермском крае на федеральной трассе М-7 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на краевое МВД.
Поясняется, что авария произошла днём на 479-ом километре трассы. По предварительной информации, 38-летний водитель Renault Logan ехал в сторону Краснокамска. При перестроении из правой полосы в левую произошло столкновение с автомобилем Citroen.
В результате водитель Renault Logan погиб, также получила травмы пассажирка автомобиля.
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