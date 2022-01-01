Елена Синица В Прикамье на трассе М-7 произошло смертельное ДТП Также получила травмы пассажирка одного из автомобилей Поделиться Твитнуть

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В субботу, 13 августа, в Пермском крае на федеральной трассе М-7 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на краевое МВД.

Поясняется, что авария произошла днём на 479-ом километре трассы. По предварительной информации, 38-летний водитель Renault Logan ехал в сторону Краснокамска. При перестроении из правой полосы в левую произошло столкновение с автомобилем Citroen.





В результате водитель Renault Logan погиб, также получила травмы пассажирка автомобиля.

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