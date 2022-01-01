Елена Синица Краевой минсоц проверил приют после сообщений о насилии в отношении пенсионерки Информация не подтвердилась Поделиться Твитнуть

Краевое министерство соцразвития проверило приют после сообщений о насилии в отношении 85-летней пенсионерки. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В минсоце уточнили, что информация об инциденте появилась 9 августа. Об этом СМИ рассказала ухаживающая за пенсионеркой женщина. По итогам проверки информация не подтвердилась.





Были изучены видеозаписи, документация, а также взяты объяснения персонала. Выяснилось, что жалоб на падения и жестокое обращение от пожилой женщины не поступало.





«В журнале падений получателей социальных услуг фактов травматизации не зафиксировано. По результатам обследования травм у пенсионерки нет, самочувствие удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.

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