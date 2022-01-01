Елена Синица Краевой следком проводит проверку по факту насилия в отношении 85-летней жительницы Предполагается, что преступление произошло в одном из пермских геронтологических центров Поделиться Твитнуть

Краевой следком проводит доследственную проверку по факту применения насилия в отношении 85-летней жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что в СМИ появилась информация о применении в одном из геронтологических центров Перми физической силы и о причинении телесных повреждений пожилой женщине, проживающей в центре.





Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.

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