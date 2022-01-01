Елена Синица В Кунгуре жительницу осудят за кражу продуктов Сумма ущерба оценивается в порядка 28 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре местную жительницу осудят за серию краж из сетевых продуктовых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Поясняется, что с марта по июль 2022 года женщина совершала кражи в супермаркетах города. Она проносила неоплаченный товар под одеждой или в сумке. В частности, она похищала упаковки сыра и кондитерские изделия, средства гигиены, предметы одежды и постельное бельё.





В одном из магазинов женщина вынесла 35 плиток шоколада на сумму свыше 1,7 тыс. руб. По словам обвиняемой, похищенный товар она продавала. Ущерб, нанесённый торговым точкам, оценивается на сумму порядка 28 тыс. руб.





Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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