Андрей Стрельцов «Амкар» потерпел второе поражение в сезоне «Красно-чёрные» уступили в Омске «Иртышу» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Матч четвертого круга в первенстве второй лиги пермский футбольный клуб «Амкар» провёл Омске и проиграл.

Игра против местного «Иртыша» вышла сложной. Практически весь матч была равная борьба, и всё шло к нулевой ничье, но уже в дополнительное время арбитр назначил пенальти в ворота гостей, и как итог — поражение 0:1.

Подопечные Рустема Хузина после четырёх встреч в первенстве сумели добыть половину из возможных очков, победив в двух матчах и в двух поединках проиграв.





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