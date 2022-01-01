Проект строительства детского реабилитационного центра в Камской долине прошёл госэкспертизу
Краевое государственное автономное учреждение «Управление Государственной экспертизы Пермского края» выдало положительное заключение на проект строительства детского реабилитационного центра по адресу: Пермь, ул. Маршала Жукова, 39а. Информация появилась на сайте «Единого государственного реестра заключений».
Разработкой проектно-сметной документации занималось ООО «Майолика».
Детский реабилитационный центр будет рассчитан на 80—100 коек и 1 тыс. посещений в год. Из них не менее десяти мест для детей-инвалидов с сопровождением в возрасте до четырёх лет, не менее 20 мест для детей-инвалидов с сопровождением в возрасте до 14 лет, не менее 50 мест для инвалидов подросткового возраста (до 18 лет) и инвалидов с детства до 25 лет.
Трёхэтажное здание будет иметь Г-образную форму, а входной портал украсит декоративная пространственная конструкция из перфорированного цветного металла.
Детский реабилитационный центр войдёт в медицинский кластер в Камской долине наряду с научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения и онкологическим центром.
Развитие медкластера запланировано на 2022-2025 годы.
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