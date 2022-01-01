Проект строительства детского реабилитационного центра в Камской долине прошёл госэкспертизу Поделиться Твитнуть

Детский реабилитационный центр

Администрация Перми

Краевое государственное автономное учреждение «Управление Государственной экспертизы Пермского края» выдало положительное заключение на проект строительства детского реабилитационного центра по адресу: Пермь, ул. Маршала Жукова, 39а. Информация появилась на сайте «Единого государственного реестра заключений».

Разработкой проектно-сметной документации занималось ООО «Майолика».

Детский реабилитационный центр будет рассчитан на 80—100 коек и 1 тыс. посещений в год. Из них не менее десяти мест для детей-инвалидов с сопровождением в возрасте до четырёх лет, не менее 20 мест для детей-инвалидов с сопровождением в возрасте до 14 лет, не менее 50 мест для инвалидов подросткового возраста (до 18 лет) и инвалидов с детства до 25 лет.

Трёхэтажное здание будет иметь Г-образную форму, а входной портал украсит декоративная пространственная конструкция из перфорированного цветного металла.

Детский реабилитационный центр войдёт в медицинский кластер в Камской долине наряду с научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения и онкологическим центром.

Развитие медкластера запланировано на 2022-2025 годы.

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