ПЗСП подберет другой участок для известкового завода в Кишертском округе Прикамья Поделиться Твитнуть

Пермский строительный холдинг «ПЗСП» найдёт другой участок для строительства известкового завода в Кишертском муниципальном округе. Об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщил гендиректор ПЗСП Евгений Дёмкин.

Решение связано с негативной реакцией жителей округа. Люди обеспокоены экологическими последствиями появления нового производства.

По словам руководителя ПЗСП, новый участок для завода будет находиться на удалении от поселения Усть-Кишерть, но вблизи месторождения. «Ранее купленный участок либо будем возвращать муниципалитету, либо продадим заинтересованному инвестору»,— сообщил Евгений Дёмкин.

Ранее в строительство объекта ПЗСП собирался инвестировать более 2 млрд руб.

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