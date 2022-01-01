В память об Александре Жунёве художники Перми создали стрит-арт Поделиться Твитнуть

фото: стрит-арт артели «Активный Кировский»

Активисты стрит-арт артели «Активный Кировский» почтили память известного пермского художника Александра Жунёва. Они разместили его портрет на здании котельной возле пермской школы №83 (Жунёв учился в этом учебном заведении).

Портрет выполнен в технике нанесения скотча на строительную сетку, разработанную Жунёвым. В артели напомнили, что четыре года назад, 9 августа у художника в возрасте 34 лет внезапно остановилось сердце.

«Все жители города Перми и за его пределами наверняка знакомы с его работами — это и портрет Есенина на ул. Куйбышева (сейчас его реинкарнация на заборе в том же месте) и масштабный рисунок при въезде с Коммунального моста на ЦТП (Чудо-Юдо-рыба Кит) и многое другое. Портрет Жунёва создала его помощница Маша Нестеркина и Иван Махомет вместе с командой», — говорится в сообщении.

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