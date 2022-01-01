В Перми в выходные ГИБДД усилит контроль за водителями
Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, в выходные дни инспекторы усилят контроль за дорожным движением в Перми.
Особое внимание — пресечению грубых нарушений правил дорожного движения и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Жителей просят сообщать о случаях нетрезвого вождения по телефонам: (342) 246-79-00, 261-99-99 или «102».
В ГИБДД напоминают, что за пьяную езду водителю грозит штраф 30 тыс. руб, лишение прав до двух лет, а за повторное правонарушение — уголовная ответственность.
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