В Перми в выходные ГИБДД усилит контроль за водителями Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, в выходные дни инспекторы усилят контроль за дорожным движением в Перми.

Особое внимание — пресечению грубых нарушений правил дорожного движения и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Жителей просят сообщать о случаях нетрезвого вождения по телефонам: (342) 246-79-00, 261-99-99 или «102».

В ГИБДД напоминают, что за пьяную езду водителю грозит штраф 30 тыс. руб, лишение прав до двух лет, а за повторное правонарушение — уголовная ответственность.

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