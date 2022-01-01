Пермский край получит 200 млн руб. на создание двух образовательно-производственных кластеров Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На создание двух образовательно-производственных кластеров (химического и металлургического) Пермский край получит в 2023 году федеральный грант в размере 200 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Создаваться они будут на базе Уральского химико-технологического колледжа (УХТК) в Губахе и Чусовского индустриального техникума, где в сокращённые сроки будут готовить кадры для предприятий ПАО «Метафракс Кемикалс» и Чусовской металлургический завод.

Кроме того, обучение по краткосрочным максимально практико-ориентированным программам студенты смогут пройти ещё в 10 техникумах и колледжах Перми, Соликамска, Лысьвы, Горнозаводска, Чернушки и Кизела. Всего на 2023 год на программы для двух новых кластеров выделено 545 бюджетных мест.

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