В Пермском крае на выходные установится тёплая и сухая погода Кратковременные дожди возможны местами только в субботу Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

В выходные дни Пермский край окажется на восточной периферии антициклона с центром над северо-западом Европейской территории России. В связи с этим существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет немного выше климатической нормы: на севере и востоке — до +21°, на остальной территории до +26°. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и я».

В субботу ночью в Прикамье будет облачная с прояснениями погода, днём переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +11…+16°, днём +21…+26° (по северу и востоку +16…+21°). В Перми ночью будет +13…+15°, возможен небольшой дождь, днём +22…+24° и без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

В воскресенье в Пермском крае будет преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +21…+26° (по северу и востоку +16…+21°). В Перми ночью +8…+10°, днём +21…+23°. Ветер северо-западный 4-9 м/с.





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