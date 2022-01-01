Осенний этап туристического кешбэка начнётся 1 октября Продажи туров откроют 25 августа Поделиться Твитнуть

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин объявил сроки осеннего этапа программы туристического кешбэка.

«Принято решение запустить его с 1 октября. Он продлится до 25 декабря», — заявил он на совещании по развитию индустрии туризма и гостеприимства. Для круизов устанавливается интервал с 1 сентября и до завершения навигации.

В этот период можно будет совершить поездку по РФ со скидкой 20%.

Помимо этого, важным нововведением стало повышение максимального порога кешбэка при поездках на Дальний Восток. Теперь сумма возвращённых средств для путёвок в этот регион увеличится до 40 тыс. руб.

Продажи туров начнутся 25 августа и завершатся 10 сентября.

Программу туристического кешбэка при оплате поездок по России впервые запустили в августе 2020 года. Этой мерой власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кешбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путёвку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определённого срока. После этого на карту автоматически вернётся 20% стоимости поездки.

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