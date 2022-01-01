В Пермском районе внедорожник насмерть сбил шестилетнего ребёнка на велосипеде По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пятницу, 12 августа, около 12.30 в Пермском районе произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего, об этом сообщили в ГИБДД региона.

Авария случилась на автодороге Новые Ляды—Троица. Двигавшийся под управлением 47-летней женщины автомобиль Toyota Land Cruiser 200 при въезде в Троицу врезался в шестилетнего мальчика на велосипеде.

По предварительной информации, ребёнок ехал в попутном направлении по обочине справа и перед близко идущим автомобилем резко выехал на проезжую часть, не убедившись в безопасности манёвра. В результате ДТП мальчик погиб.

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Березниках 5 августа около 15:00 водитель КАМАЗа, выезжая со стройплощадки по ул. Строителей в м/р Любимов, сбил насмерть 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде.





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