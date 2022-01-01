Елена Синица С 15 августа в Перми начнётся капремонт ул. Сибирской Движение перекрывать не будут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 15 августа начнётся капитальный ремонт ул. Сибирской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках работ планируется провести кабельную канализацию, ремонт колодцев дождевой канализации, замену бортового камня и покрытий проезжей части и тротуаров. Кроме этого, установят новые опоры наружного освещения и светофорных объектов, а также проведут озеленение.





Срок окончания всех работ на участке ул. Сибирской между улицами Монастырской и Пермской — 31 августа 2023 года. На втором этапе планируется ремонт участка от ул. Пермской до площади Карла Маркса.





Уточняется, что движение перекрывать не планируется, но из-за фрезерования асфальта скорость движения может быть снижена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.