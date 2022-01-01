Елена Синица Апелляцию по делу Сергея Мурая рассмотрят 31 августа В июне его приговорили к 11 годам колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-прокурора Сергея Мурая рассмотрят 31 августа. Информация об этом содержится в картотеке дел Пермского краевого суда.

В июне Мурая приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Кроме этого, ему назначили штраф в размере 10 млн руб.





Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвиняется в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций.





Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

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