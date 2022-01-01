В Пермском крае начала интенсивно расти суточная заболеваемость коронавирусом За минувший день выявлено 459 новых пациентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 459 новых случаев COVID-19. Днём ранее этот показатель составлял 375 случаев, а в предыдущие перед ним сутки — 280.

Госпитализированы 30 человек, 201 поправился, летальных случаев на зарегистрировано.

Новые пациенты выявлены в 32 территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Кудымкаре, Звёздном, Пермском, Бардымском, Кудымкарском, Верещагинском, Юсьвинском, Куединском, Кунгурском, Губахинском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Соликамском, Добрянском, Кизеловском, Октябрьском,Гремячинском, Осинском, Очёрском, Берёзовском, Гайнском, Косинском, Кочёвском, Уинском, Еловском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 376 800.

Интенсивный рост наблюдается и в целом по России. Так, суточный прирост новых заболевших в РФ впервые с конца марта превысил 27,8 тыс. случаев, что почти на 2 тыс. больше, чем днём ранее.

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