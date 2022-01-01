Неприятный запах водопроводной воды в Перми вызван жарой В «Новогоре» рекомендовали потребителям отстаивать воду и пить после кипячения Поделиться Твитнуть

В «Новогоре» прокомментировали жалобы пермяков на усилившийся в последнее время запах водопроводной воды.

Как пояснила главный технолог коммунального оператора Ирина Батурина, запах, которые ощущают некоторые потребители, связан с жарой. В период высоких температур в водоёмах интенсивно развивается планктон, который отмирает и выделяет специфический аромат. Пока вода доставляется потребителям по трубопроводам, она также может нагреваться, что вызывает те же процессы. При этом, согласно контролю воды, который производится каждые два часа в источнике и после очистки, запах воды находится в пределах нормы и не превышает двух баллов.

Специалист отметила, что со снижением температуры воздуха постепенно запах исчезнет совсем.

В лаборатории «Новогора» подтвердили, что качество воды, подаваемой с Чусовских очистных сооружений, соответствует санитарным нормам, а наличие запаха не несёт риска для здоровья пермяков. Потребителям рекомендуют воду отстаивать и в питьевых целях использовать после кипячения.





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