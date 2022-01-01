Елена Синица «Тинькофф» вернёт пермяку 1,3 млн руб., списанные после обмена валюты Также банк должен выплатить компенсацию морального вреда и штраф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 млн руб., которые он получил на операциях по обмену валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

Поясняется, что весной клиенту удалось выгодно обменять разные валюты из-за неправильного отображения курса у банка. В «Тинькоффе» считают, что эти средства нельзя считать прибылью, и таким образом банку причинён вред. Тогда «Тинькофф» списал у клиента чуть более 1,28 млн руб.





Клиент же обратился с иском в суд для возвращения средств и выплаты моральной компенсации.





Как пояснили изданию в суде, помимо возврата «незаконно заработанной» суммы, банк обязали выплатить компенсацию морального вреда в 5 тыс. руб. и штраф в 323 тыс. руб., который будет взыскан в казну. Пока решение не вступило в законную силу, у банка есть месяц на его обжалование.

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