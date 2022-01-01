Стали известны претенденты на звание «Почётный гражданин Пермского края»
Окончательное решение по кандидатурам будет принято в сентябре
В Перми состоялось заседание комиссии по рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почётный гражданин Пермского края», об этом сообщили в пресс-службе гордумы.
На рассмотрение были представлены две кандидатуры: генерального директора ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексея Андреева и главы Пермской митрополии высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского.
Комиссия под председательством главы перми Алексея Дёмкина приняла решение поддержать обоих претендентов.
Окончательное решение о награждении будут выноситься на пленарном заседании Пермской городской думы в сентябре.
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