Минимущества выдало разрешение на реконструкцию спортзала для Пермского педуниверситета Работы планируется закончить в 2023 году Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на реконструкцию спортивного зала для студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Документ подписан 4 августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

После обновления площадь объекта увеличится более чем в два раза — до 1800 кв. м, завершить строительство планируется в 2023 году.

В настоящее время идёт приём заявок на конкурс по выбору подрядной организации, которая выполнит строительно-монтажные работы и закупит оборудование для здания спортивного зала. Процедура объявлена 20 июля 2022 года.

Спортивный зал ПГГПУ расположен по ул. Пушкина, 42, на территории объекта культурного наследия регионального значения в Перми — достопримечательного места «Губернский центр».

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