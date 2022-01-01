На Украине погиб контрактник из Горнозаводского округа Прикамья О времени и месте прощания с Денисом Парахиным будет сообщено дополнительно Поделиться Твитнуть

Денис Парахин

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель п. Средняя Усьва Горнозаводского округа Пермского края Денис Парахин, об этом на своей странице ВКонткате сообщил глава округа Вадим Лумпов.

Известно, что в прошлом году Денис окончил Чусовской индустриальный техникум по специальности «машинист локомотива».

«Денис был замечательным человеком, заботливым сыном и верным другом. Приношу глубокие соболезнования родителям, родным и близким солдата. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал руководитель территории.

О времени и месте прощания с Денисом Парахиным будет сообщено дополнительно.

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