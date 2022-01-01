В Перми полицейские накрыли сеть подпольных игровых клубов Задержаны пятеро подозреваемых Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полицейские в ходе совместной операции со СУ СКР по Пермскому краю пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными организацией и проведением азартных игр, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Установлено, что злоумышленники арендовали помещения в Ленинском, Индустриальном, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города и под видом благотворительной деятельности с использованием интернета, по сути, устроили там игорные заведения.

В полиции считают, что предварительная сумма извлечённого преступного дохода была не менее 2,6 млн руб.

В клубах и по месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъято около 90 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, записи, банковские карты, средства связи и пр., назначаются необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время пять фигурантов допрошены следователями в качестве подозреваемых, они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, всего оперативники проверяют 25 человек на причастность к противоправной деятельности.

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой и сопряжённые с извлечением дохода в особо крупном размере).

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