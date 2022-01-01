Елена Синица На следующей неделе холодную воду отключат в десятках домов Перми Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

В Перми на следующей неделе вновь запланированы отключения холодной воды. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Информация об этом опубликована на сайте «Новогора-Прикамье».

Так, 16 августа с 09:00 до 19:30 отключат холодную воду на ул.Гусарова,5. В этот же день с 09:00 до 20:00 отключение запланировано на ул. Голева, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 5а, 9а, ул. Данилихинская, 14, шоссе Космонавтов, 72, 74, 76, ул. Крисанова, 73, 73а, 75, 77.





Кроме этого, с 10:00 16 августа до 10:00 17 августа отключат воду на ул.Космонавта Беляева, 35, 45. Затем с 09:00 17 августа до 09:00 18 августа воды не будет на ул.Докучаева, 42б, ул.Костычева, 39.





Помимо этого, 17 августа с 09:00 до 20:00 холодное водоснабжение отключат на ул. Карпинского, 25а, 50.





С полным перечнем домов можно ознакомиться здесь

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.