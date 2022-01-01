Елена Синица Пермские власти приступили к подготовке бюджета на 2023-2025 годы Бюджет сохранит социальную направленность Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Сегодня, 11 августа, глава Перми Алексей Дёмкин и председатель гордумы Дмитрий Малютин подписали график утверждения городского бюджета на 2023-2025 годы. Об этом сообщается на сайте Пермской городской думы.

Сегодня власти вошли в активную фазу рассмотрения этого финансового документа. Предварительные консультации показывают, что предстоит сложная, кропотливая работа, отметил Дмитрий Малютин.





По его словам, несмотря на непростую экономическую ситуацию и риски снижения налоговых поступлений, власти не планируют урезать финансирование социальных и инвестиционных проектов.





«Улучшение качества расчётов для оптимизации затрат и повышение эффективности расходования бюджетных средств остаётся важной задачей для городских властей», — добавил он.





В частности, Пермь продолжит своё участие в реализации нацпроектов. Из бюджета продолжат выделять средства на ремонт дорог, расселение аварийного жилья, строительство школ, благоустройство дворов и создание общественных пространств.





Ещё одной задачей городских властей остаётся завершение всех запланированных к 300-летию города работ и проведение юбилея на достойном уровне, подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин.





«На эти цели выделены средства, в том числе из федерального и краевого бюджетов. Всё это инвестиции в развитие Перми, ведь в итоге жители города получат отремонтированные дороги, новые социальные объекты, места отдыха, туристическую инфраструктуру — наш город-миллионник по-настоящему выходит на новый уровень», — говорит Дёмкин.





Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики города на 2023-2025 годы рассмотрят на августовском заседании комитета по бюджету и налогам. В сентябре проект представят на круглых столах, а в ноябре вынесут на публичные слушания. Окончательно утвердить бюджет на предстоящий период планируется в декабре.

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