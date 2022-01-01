Елена Синица
Остановку «Ул. Хохрякова» в сторону ЦУМа временно перенесут
С 12 августа остановка переместится к дому по ул. Ленина, 102
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В Перми остановку «Ул. Хохрякова» в сторону ЦУМа временно перенесут. Причина переноса — проведение ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
С 12 августа эта остановка разместится возле дома по ул. Ленина, 102. Здесь будет совершаться высадка и посадка пассажиров автобусов № 10, 14, 49, 50, 67 и 68.
Актуальное расписание и маршруты следования можно посмотреть на сайте МКУ "Гортранс".
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