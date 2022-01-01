За сутки в Прикамье ещё 375 человек заболели коронавирусом Это на треть больше, чем днём ранее Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждены 375 новых случаев COVID-19 (днём ранее заболели 280 чел.). Среди заражённых 102 жителя в возрасте старше 60 лет. Было госпитализировано 24 человека, выздоровели 189 пациентов, летальных случаев не зафиксировано.

Новые пациенты выявлены в 19 территориях края: в Перми, Краснокамске, Кунгуре, Березниках, Пермском, Верещагинском, Бардымском, Кунгурском, Нытвенском, Суксунском, Чусовском, Лысьвенском, Октябрьском, Очёрском, Соликамском, Ординском, Берёзовском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 376 341.

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