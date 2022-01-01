Вторая декада августа в Пермском крае будет сухой и тёплой Температура воздуха вновь может подняться до +30˚ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во второй декаде августа погоду в Пермском крае будет определять блокирующий антициклон, его центр будет располагаться над Европейской территорией России. Средняя температура за декаду в таких условиях ожидается на 2-3˚ выше нормы, сохранится сильный дефицит осадков. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Уточняется, что с 15 по 20 августа возможно кратковременное повышение дневной температуры до +30˚.

Что касается первой декады августа, то средняя температура в регионе оказалась выше нормы на юге края на 3-4˚, а на севере на 4-5˚. Осадки наблюдались только в последние два дня и были локальными, на многих метеостанциях они так и не были зафиксированы.

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