Елена Синица Горадминистрация будет отвечать на обращения пермяков в соцсетях в течение одного дня Постановление об этом подписал глава Перми Алексей Дёмкин Поделиться Твитнуть

Администрация Перми будет отвечать на обращения жителей в социальных сетях в течение одного дня. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Дёмкин.

Говорится, что регламент разработан для организации работы администрации с обращениями граждан и юрлиц, поступающими на официальные страницы главы города, губернатора, мэрии, а также с сообщениями, поступающими из Центра управления регионом (ЦУР).





Поясняется, что принимать обращения должен куратор (информационно-аналитическое управление администрации города). Затем он должен направить обращения исполнителям, то есть профильным подразделениям, которые и будут готовить ответ.





Если обращение поступило на страницы главы Перми или мэрии, то подготовить и разместить ответ необходимо в течение одного дня с момента направления сообщения исполнителю.

Если же сообщение от жителя поступило в ленту на странице губернатора с 08:00 до 23:00, то ответ нужно дать не позднее чем через четыре часа в период служебного времени (с момента поступления обращения куратору от ЦУР).





Если обращение поступило в личные сообщения на странице губернатора в этот же промежуток времени, ответ должен быть подготовлен в течение 48 часов в период служебного времени (также с момента поступления куратору).





На другие сообщения, поступившие из ЦУРа, отвечать надо не позднее восьми часов в период служебного времени (с момента получения информации куратором).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.