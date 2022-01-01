В Перми автобусы № 4 и 67 перенаправят с ул. Пушкина на ул. Революции Изменения начнут действовать с 1 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 1 сентября автобусы № 4 и 67 на участке от Центрального рынка до ул. Островского будут ходить по ул. Революции. Об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира ВКонтакте. На заявление мэра обратила внимание ТК ВЕТТА.

Автобусы будут курсировать по выделенной полосе, которая совмещена с трамвайными путями. Глава города отметил, что нововведение позволит более равномерно распределить общественный транспорт по центральным улицам Перми и разгрузить ул. Пушкина.

Напомним, ранее автобусные маршруты № 4 и 67 курсировали по ул. Пушкина

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