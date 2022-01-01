Елена Синица УФАС выдало предупреждение пермским патологоанатомам из-за нарушения закона о конкуренции Оно должно быть исполнено до 28 августа Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС выявило в деятельности ГБУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро» признаки нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как ранее было установлено , ИП, арендуя помещения бюро, использует в своей деятельности больше площадей, чем указано в договоре аренды. Кроме того, часть сотрудников бюро работают и на предпринимателя, а это расценивается как прямое предоставление преимущественных условий деятельности ИП.





Подозрение о «согласованности действий» вызывает и тот факт, что родственникам умерших, обратившимся в бюро для получения справок, арендатор первым предлагает услуги по предпохоронной подготовке, и эти услуги платные.





«Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в патологоанатомическое бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения. Граждане не осознают, что рынок ритуальных услуг, включающих и предпохоронную подготовку, является конкурентным, а значит, существует возможность выбрать приемлемые цены и набор услуг», — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.





В связи с этим возбуждено дело, рассмотрение которого назначено на 24 августа.





Кроме этого, УФАС предупредило организацию о необходимости соблюдать порядок проведения патологоанатомических вскрытий, в том числе, исключить возможность предпринимателя без правовых оснований хранить тела умерших в холодильных камерах учреждения после завершения патологоанатомического вскрытия. Предупреждение, выданное УФАС, должно быть исполнено до 28 августа.

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