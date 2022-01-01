Елена Синица В этом году в пермском Ледовом городке на эспланаде построят горки Городок посвятят 300-летию Перми, а горки будут отражать тематику развития краевого центра в разные периоды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Ледовом городке на эспланаде, который посвятят 300-летию Перми, построят горки. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в рамках прямого эфира 10 августа.

По его словам, в прошлом году власти приняли решение не строить горки, так как не смогли бы их своевременно сертифицировать. Учреждения, которые этим занимались, не справлялись, их было катастрофически мало, пояснил Дёмкин.





«В этот раз заблаговременно, за год, подготовились к этому. Планируется несколько горок в центральной части на эспланаде. Они будут отражать тематику развития нашего города в разные периоды времени, — сказал Дёмкин. — Уверен, что всем должно понравиться то, что мы планируем и в каком виде мы это планируем. Эскизные проекты мы уже посмотрели, утвердили. Это очень красивая история, которую мы скоро сделаем».





Ранее на оргкомитете «Пермь-300» сообщалось, что первым мероприятием в рамках юбилея станет Рождественский фестиваль. Планируется, что фестиваль продлится несколько дней и будет проходить в разных локациях города.

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