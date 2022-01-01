Мария Сыропятова Мэрия Перми повторно вынесла на обсуждение эскизы внешнего вида металлических гаражей Публичные слушания назначены на 26 августа Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

Внешний вид некапитальных гаражей в Перми вновь вынесли на публичные слушания. Согласно постановлению главы Перми, собрание состоится 26 августа 2022 года в 18:00 в мэрии Перми (ул. Ленина, 23 зал № 2). Предложения от пермяков принимаются до 29 августа.

Собрание по этому вопросу уже проводили 15 июля. Но, как заявили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, «при оформлении результатов публичных слушаний была допущена техническая ошибка, в связи с чем требуются повторные публичные слушания».

Проектом предлагается установить требования и типовые проекты к внешнему виду гаражей, относимых к некапитальным строениям. Иными словами, речь идёт только о металлических гаражах (или гаражах-ракушках). Они должны иметь площадь 24 кв. м (длину 6 м, ширину 4 м, высоту 3 м). Несущий каркас должен быть выполнен из металлических труб, швеллера и гнутых элементов. Стены — из металлических листов, панелей и сэндвич-панелей. Кровля также из металлических листов и кровельных сэндвич-панелей. Ворота — из металлических листов и роллетных систем с механическим или электрическим приводами.

«Установление внешнего вида указанных элементов благоустройства необходимо в целях создания благоприятной эстетической среды, формирующей имидж города, повышения архитектурной выразительности и создания комфортной среды обитания», — отмечается в материалах к проекту изменений городских правил благоустройства.

Напомним, в 2019 году мэрия уже проводила публичные слушания повторно. Тогда, это было сделано после введения, а потом отмены обеспечительных мер в рамках судебного процесса.

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